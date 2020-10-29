إنطلاق مهرجان الرمان في حلبجة .. والمحافظ يأمل ان يصبح دولياً مستقبلاً

شفق نيوز/ إنطلق مهرجان "الرمان" في محافظة حلبجة في اقليم كوردستان اليوم الخميس بمشاركة عشرات الفلاحين، والمزارعين الذين يعرضون منتجاتهم الزراعية من هذا المحصول سنويا في فصل الخريف من كل عام.

وقال محافظ حلبجة آزاد توفيق في كلمة له مع انطلاق اعمال المهرجان صباح اليوم، انه رغم تفشي وباء كورونا والازمة المالية الا ان وزارة الزارعة والموارد المائية اصرت على اطلاق المهرجان الشعبي للرمان في حلبجة

واضاف ان مهرجان الرمان لا يقتصر على طرح المنتجات للمزارعين والفلاحين فقط بل اصبح جزءا من ثقافة المحافظة، مردفا بالقول "نأمل في الاعوام المقبلة ان يأخذ هذا المهرجان بعدا اخر ويصبح دوليا".

بدورها قالت وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة الاقليم بيكرد طالباني "يسعدني بان اشارك في ثاني مهرجان للرمان في حلبجة، ومسرورة بانطلاق فعالياته رغم الاوضاع الصحية والازمة المالية".

وشددت على انه يتعين الاهتمام بالقطاع الزراعي وزيادة الانتاج المحلي في الوقت ذاته نواجه احدى المشاكل التي دائما ما رافقتنا ألا وهي تسويق المحاصيل والمنتجات وتصديرها ويجب ان نجد لهذا الموضوع حلا.

واوضحت طالباني ان موضوع تسويق المنتجات وتصديرها الى خارج البلاد يستلزم منحها الشهادة الصحية وللاسف هذا من الأسباب الاساسية التي اعاقت وطيلة السنوات الماضية عملية تصدير المنتجات على المستوى الاقليمي والعالمي.

وتابعت "نحن حاليا متواصلون مع وزارة الزراعة والتجارة الاتحاديتين من اجل فتح فروع لها في الاقلمي لإصدار الشهادة الصحية للمنتجات والمحاصيل المحلية بهدف تسويقها داخل العراق وتصديرها الى الخارج".

وشددت الوزيرة على ان حكومة الاقليم تولي اهتماما بالغا بالقطاع الزراعي ورغم الازمة المالية وعدم قدرتها على مواصلة الدعم الزراعي الا انها قدمت تسهيلات كبيرة منها تخفيض اسعار استيفاء اجور الكهرباء من الفلاحين.