إنطلاق فعاليات مؤتمر "القطيعة" في السليمانية (صور)

شفق نيوز / انطلقت في محافظة السليمانية ضمن إقليم كوردستان، يوم السبت، فعاليات مؤتمر "القطيعة الثقافي" بنسخته السادسة.

وقال المشرف على المؤتمر، ملا بختيار، في كلمة له خلال مراسم الافتتاح، إن "هذا المؤتمر مهم جداً لتعزيز الديمقراطية في إقليم كوردستان وتغيير المجتمع وتعزيز الفكر الجديد وإلغاء التقاليد الجامدة القديمة".

وأضاف أن "الانفتاح مهم جداً لتعزيز التجربة الديمقراطية في إقليم كوردستان وتغيير حياة المجتمع والعلاقات الاجتماعية"، مردفاً بالقول "شعارنا (الدين للفرد والديمقراطية للجميع) يثبت اهتمامنا بتعزيز الديمقراطية ونحن نعمل على تعزيز العلاقات الأخوية والمحبة بين جميع الأديان والمذاهب".

وأوضح ملا بختيار أن "الديمقراطية لا تعني إلغاء حرية الفرد في اختيار دينه ومذهبه، ونحن قلنا ونقول دائما إن مقدسات الأفراد هي خط أحمر ولا يمكن لأي شخص أو طرف إلغاء تلك المقدسات أو التقليل منها".

هذا وسيقدم خلال المؤتمر، نحو 50 بحثاً علمياً حول مؤتمر القطيعة والـ (فيمينيزم) من قبل لجنة مختصة وستقدم 32 بحثاً من مجموع البحوث خلال يومي المؤتمر.

من جهته، ذكر مسؤول مركز جاودير، سامي هادي، أن "اليوم الأول من أعمال المؤتمر خُصص لمؤتمر القطيعة، فيما تم تخصيص اليوم الثاني للمؤتمر لـ(فيمينيزم)".