إنطلاق حملة تلقيح شلل الاطفال في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أطلقت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الاحد حملة للتلقيح من فيروس شلل الاطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الامم المتحدة للطفولة اليونسيف.

وقال وزير الصحة الدكتور سامان البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل وحضرته وكالة شفق نيوز، ان حملة التلقيحات لم تنفذ في فصل الربيع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

واعلن المباشرة عن انطلاق الحملة من خلال أكثر من 500 فريق جوال، مؤكدا ان للحملة اهميةً كبيرةً في تعزيز مناعة الاطفال.

ونوه الوزير الى ان الحملة ستستمر لمدة خمسة ايام، وتشمل الاطفال حديثي الولادة لغاية عمر 5 اعوام، ويشارك فيها اكثر من 1700 موظفا من وزارة الصحة، وبإشراف 106 من الاطباء المختصين.

وتابع بالقول ان الحملة تشمل اكثر من 22 الف طفل يتم تلقيحهم، مطالبا الأسر بالتعاون مع الفرق الجوالة لتنفيذ الحملة على اتمّ وجه.

وبالتزامن افتتح وزير الصحة والبيئة حسن التميمي الحملة شبه الوطنية للتلقيح ضد مرض شلل الاطفال في العراق.