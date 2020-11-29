سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

إنطلاق حملة تلقيح شلل الاطفال في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-29T06:49:31+0000
إنطلاق حملة تلقيح شلل الاطفال في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أطلقت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الاحد حملة للتلقيح من فيروس شلل الاطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الامم المتحدة للطفولة اليونسيف.

وقال وزير الصحة الدكتور سامان البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل وحضرته وكالة شفق نيوز، ان حملة التلقيحات لم تنفذ في فصل الربيع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

واعلن المباشرة عن انطلاق الحملة من خلال أكثر من 500 فريق جوال، مؤكدا ان للحملة اهميةً كبيرةً في تعزيز مناعة الاطفال.

ونوه الوزير الى ان الحملة ستستمر لمدة خمسة ايام، وتشمل الاطفال حديثي الولادة لغاية عمر 5 اعوام، ويشارك فيها اكثر من 1700 موظفا من وزارة الصحة، وبإشراف 106 من الاطباء المختصين.

وتابع بالقول ان الحملة تشمل اكثر من 22 الف طفل يتم تلقيحهم، مطالبا الأسر بالتعاون مع الفرق الجوالة لتنفيذ الحملة على اتمّ وجه.

وبالتزامن افتتح وزير الصحة والبيئة حسن التميمي الحملة شبه الوطنية  للتلقيح ضد مرض شلل الاطفال في العراق.

related

إقليم كوردستان يشرع بحملة جديدة ضد فيروس كورونا

Date: 2020-09-01 10:03:20
إقليم كوردستان يشرع بحملة جديدة ضد فيروس كورونا

حملة ضد كورونا تنطلق في أربيل .. وزير الصحة: الرجاء عدم الاصغاء للشائعات

Date: 2020-11-07 08:01:35
حملة ضد كورونا تنطلق في أربيل .. وزير الصحة: الرجاء عدم الاصغاء للشائعات

هزتان ارضيتان تضربان منطقة باقليم كوردستان والسكان يستشعرون قوة احداهما

Date: 2019-08-05 07:21:45
هزتان ارضيتان تضربان منطقة باقليم كوردستان والسكان يستشعرون قوة احداهما

مجلس وزراء اقليم كوردستان يدرس ترفيعات الموظفين

Date: 2020-02-16 10:31:24
مجلس وزراء اقليم كوردستان يدرس ترفيعات الموظفين

مسعود بارزاني: مع الكاظمي مازالت الفرصة سانحة لمعالجة المشكلات بين اربيل وبغداد

Date: 2020-08-16 07:26:43
مسعود بارزاني: مع الكاظمي مازالت الفرصة سانحة لمعالجة المشكلات بين اربيل وبغداد

كندا تبدي استعداداً لنقل خبراتها بالنظام الاتحادي لإقليم كوردستان

Date: 2019-12-16 15:22:15
كندا تبدي استعداداً لنقل خبراتها بالنظام الاتحادي لإقليم كوردستان

مجلس وزراء اقليم كوردستان يجتمع ومحادثات اربيل وبغداد على طاولته

Date: 2020-07-01 10:13:54
مجلس وزراء اقليم كوردستان يجتمع ومحادثات اربيل وبغداد على طاولته

قطر تبحث الاستثمار في اقليم كوردستان وتبدي اعجابا بالتطور

Date: 2019-09-29 17:15:52
قطر تبحث الاستثمار في اقليم كوردستان وتبدي اعجابا بالتطور