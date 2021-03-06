إنطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في دهوك

شفق نيوز/ بدأت في محافظة دهوك اليوم السبت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا.

وقال مسؤول اعلام صحة دهوك حمزة رزيكي لوكالة شفق نيوز، ان الحملة شملت المرحلة الاولى تلقيح الكوادر الصحية من الذين يعملون في المستشفيات الخاصة بكورنا.

واضاف ان حصة محافظة دهوك من المنحة الصينية بلغت 500 جرعة من اللقاح.

وشرعت مديرية صحة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الخميس بحملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

ووقع وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي يوم الثلاثاء الثالث من شهر شباط الجاري مع القنصل الصيني لجمهورية الصين الشعبية في الإقليم "ني روجي" مذكرة تسلم أول وجبة من لقاح فيروس كورونا.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده على هامش توقيع المذكرة شفق نيوز، "اليوم قمنا بتسلم أول وجبة من لقاح كورونا الصيني"، معبرا عن شكره للحكومة الصينية لتأمينها الوجبة الأولى من اللقاح إلى إقليم كوردستان.

وأشار إلى أن هذه الوجبة تضم 5000 جرعة من اللقاح ألف منها ستكون من حصة القنصلية الصينية في أربيل لأن لديهم موظفين يريدون تطعيمهم، موضحاً أن الجرعات الباقية ستكون من نصيب موظفي الصحة.

وتسلم العراق بشكل رسمي فجر أول أمس الثلاثاء، طائرة محملة بأول دفعة من جرعات لقاح كورونا إلى مطار بغداد الدولي.

والطائرة قادمة من الصين ومحملة بكمية 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.

وهذه الكمية عبارة عن منحة قدمتها الصين إلى العراق على أن تشتري بغداد كميات أخرى من اللقاح.