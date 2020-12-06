إنطلاق إجتماعات وفد الديمقراطي الكوردستاني في السليمانية

شفق نيوز/ وصل وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني صباح اليوم الاحد الى مدينة السلمانية.

ويضم الوفد كلا من هوشيار زيباري ومحمود محمد عضوي المكتب السياسي، وعلي حسين وبشتيوان صادق عضوي القيادة في الحزب.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الوفد عقد فور وصوله اجتماعا مع وفد الاتحاد الوطني في مقر المكتب السياسي للأخير.

واضاف ان وفد الديمقراطي سيعقد بعدها اجتماعا اخر مع وفد من حركة التغيير، مشيرا الى ان هذه الاجتماعات تأتي تمهيدا لقمة بين الاطراف الثلاثة ستُعقد قريبا.

وتابع المراسل ان الاجتماعات التي ستجري اليوم ستتناول الاوضاع الداخلية في الاقليم والمفاوضات الجارية بين اربيل وبغداد لحل الخلافات والقضايا العالقة.

وكان المتحدث باسم حركة التغيير الكوردية عدنان عثمان قد اعلن امس ان وفد الديمقراطي سيزور اليوم السليمانية لعقد حوارات مع الحركة والاتحادي الوطني.

وكان مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، أكد اثناء لقائه بالوفد المفاوض مع الحكومة الاتحادية، أن حكومته تنتظر وصول جزء من مستحقاتها من بغداد لشهر تشرين الأول الماضي، مشيرا إلى التوصل إلى تفاهمات جيدة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن مشروع موازنة 2021.