"إنطلاقة جديدة خارج الإقليم".. السليمانية تحتفل بـ"الفوز الكوردي" في المناطق المتنازعة (صور)

شفق نيوز/ مع إعلان النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات، مساء اليوم الثلاثاء، خرج مواطنو السليمانية إلى شارع "سالم" للاحتفال بفوز القوى الكوردية في المناطق المتنازع عليها، والحصول على أغلبية في كركوك.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن العشرات من مواطني السليمانية احتفلوا بفوز الأحزاب الكوردية في محافظات نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين.

ويرى المواطن فاخر عز الدين، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن تقدم القوى الكوردية في تلك المناطق "يعني تعزيز كوردستانية تلك المناطق وهو إثبات هويتها الكوردستانية".

ويوضح "تقدم الحزب الديمقراطي الكوردستاني في نينوى، والاتحاد الكوردستاني في كركوك وخانقين (ديالى)، يعد مكسباً حقيقياً للكورد ويجب أن يكون نقطة انطلاق جديدة لتوحيد البيت الكوردي، ولكن بداية هذه الانطلاقة من المناطق الكوردستانية خارج إقليم كوردستان".

ودعا عز الدين جميع القوى السياسية الكوردية إلى "نبذ الخلافات جانباً والتوحد من أجل مصير المناطق الكوردستانية خارج الإقليم والعمل سوية على ضمها لإقليم كوردستان".

وحلّ الحزب الديمقراطي الكوردستاني في محافظة نينوى، ثانياً بعد حصوله على 127 ألفاً و938 صوتاً، وفي كركوك حصل على 46 ألفاً و749 صوتاً، وفي ديالى 6804 أصوات.

فيما حصد الاتحاد الوطني الكوردستاني على المركز الأول في كركوك بـ139 ألفاً و373 صوتاً، وفي ديالى 23 ألفاً و715 صوتاً، وفي نينوى 45 ألفاً و939 صوتاً.

كما حصدت الأحزاب الكوردية الأخرى عدداً من الأصوات في تلك المحافظات.

ومساء اليوم الثلاثاء أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات التي جرت أمس الاثنين في جميع محافظات العراق باستثناء إقليم كوردستان.