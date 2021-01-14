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انضم للمؤسسة العسكرية دون السن القانوني.. إعادة "قاصر" لذويه في مدينة كوباني

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-14T12:27:24+0000
انضم للمؤسسة العسكرية دون السن القانوني.. إعادة "قاصر" لذويه في مدينة كوباني

شفق نيوز/ قام مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة في إقليم الفرات، يوم الخميس، بتسليم الفتى هوشيار مصطفى ويسو لذويه في مدينة كوباني.

وقالت الرئيسة المشتركة لمكتب حماية الطفل مزكين شيخ نبي لوكالة شفق نيوز بأنّ الفتى هوشيار مصطفى ويسو (16 عاما) انضم للقوات العسكرية في العاشر من كانون الثاني الجاري، وبعد تقديم ذويه الثبوتيات ومتابعة شكوتهم تبين بأنه من مواليد 2004 أي مازال قاصراً، وانضم للقوات العسكرية على أساس أنه من مواليد العام 2000".

وأضافت شيخ نبي؛ أن مكتب مكتب حماية الطفل بالتنسيق مع المجلس العسكري في كوباني وقوات سوريا الديمقراطية قام بإعادة الطفل هوشيار إلى ذويه صباح اليوم".

وأوضحت أنّ "عدد الشكاوي المقدمة لمكتب حماية الطفل في إقليم الفرات 39 شكوى، حيث تم إعادة 7 أطفال منهم إلى ذويهم إلى تاريخ اليوم ويتم متابعة باقي الشكاوي لإعادتهم إلى ذويهم"، مشيرة إلى أنّ المكتب مفتوح أمام الأهالي لتقديم شكاويهم بخصوص أطفالهم القاصرين المنضمين للمؤسسات العسكرية".

يذكر أنّ مكتب حماية الطفل قام بتاريخ بإعادة طفلتين جيندا محي الدين ( 15 سنة) وسيلفا جم حران (16 سنة) إلى ذويهم في مدينة كوباني بالتنسيق مع المجلس العسكري في كوباني وقوات سوريا الديمقراطية.

وكانت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية قد وقعت بتاريخ 29 حزيران 2019 اتفاقاً مع مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة التابعة للأمم المتحدة والتي تنص على حماية الأطفال وعدم انضمامهم للقوات العسكرية من هم دون سن الـ 18.

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