سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نصف مجلس السليمانية يرفض وضع كاميرات مراقبة مرورية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-15T08:32:47+0000
نصف مجلس السليمانية يرفض وضع كاميرات مراقبة مرورية

شفق نيوز/ رفض نصف اعضاء مجلس السليمانية، يوم الاثنين، نصب كاميرات مراقبة مرورية على السيارات في الشوارع الداخلية للمحافظة.

وقال عضو المجلس، رمضان نامق، لوكالة شفق نيوز، إن "16 عضواً من أصل 32 عضواً في مجلس محافظة السليمانية، قدموا مذكرة لرئاسة المجلس يبينون رفضهم لوضع كاميرات لمراقبة المركبات في شوارع السليمانية".

واضاف "نعتقد ان هذا عقاب جائر وفرض ضريبة اخرى على المواطنين وهذه المدينة كانت دائما ضحية للتجارب غير المجدية".

وأوضح نامق، أن "مجلس المحافظة يمكنه استخدام سلطته لطلب إلغاء عقد تركيب كاميرات مراقبة لصالح المواطنين".

 

related

أغلبية مجلس محافظة السليمانية تؤيد حملة اعتقال "المثليين" وتطالب بدعمها رسمياً

Date: 2021-04-04 17:56:14
أغلبية مجلس محافظة السليمانية تؤيد حملة اعتقال "المثليين" وتطالب بدعمها رسمياً

مجلس السليمانية يحمل الحكومة ارتفاع اسعار البنزين ويعد بمحاسبة برلمانية

Date: 2021-04-27 11:46:25
مجلس السليمانية يحمل الحكومة ارتفاع اسعار البنزين ويعد بمحاسبة برلمانية