نصف مجلس السليمانية يرفض وضع كاميرات مراقبة مرورية

شفق نيوز/ رفض نصف اعضاء مجلس السليمانية، يوم الاثنين، نصب كاميرات مراقبة مرورية على السيارات في الشوارع الداخلية للمحافظة.

وقال عضو المجلس، رمضان نامق، لوكالة شفق نيوز، إن "16 عضواً من أصل 32 عضواً في مجلس محافظة السليمانية، قدموا مذكرة لرئاسة المجلس يبينون رفضهم لوضع كاميرات لمراقبة المركبات في شوارع السليمانية".

واضاف "نعتقد ان هذا عقاب جائر وفرض ضريبة اخرى على المواطنين وهذه المدينة كانت دائما ضحية للتجارب غير المجدية".

وأوضح نامق، أن "مجلس المحافظة يمكنه استخدام سلطته لطلب إلغاء عقد تركيب كاميرات مراقبة لصالح المواطنين".