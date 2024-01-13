نصف المتر من الثلوج تغلق طرق دهوك الرئيسية.. فيديو

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صيانة الطرق في محافظة دهوك، يوم السبت، عن استمرار جهود فرق ازالة الثلوج بعمليات تنظيف الطرق الرئيسية في مناطق ناحية كاني ماصي وجبل كارة بعد أن تعرضت المنطقة لموجة من الأمطار والثلوج قبل ثلاثة أيام.

وأفاد كمال محمد مسؤول الاعلام في دائرة صيانة الطرق، لوكالة شفق نيوز، بأن فرق ازالة الثلوج بدأت اليوم في فتح الطرق الرئيسية في معبر سرزير الحدودي وناحية كاني ماصي والقرى التابعة لها.

وأعلن محمد، أن أعلى سماكة للثلوج وصلت إلى 50 سنتيمترا في معبر سرزير الحدودي مع تركيا.

وأشار كمال إلى أن فرق الازالة تعمل حاليا على فتح طريق جبل كارة الذي تم إغلاقه أمس نتيجة لتساقط كميات كبيرة من الثلوج ليلة أمس، وبلغت سماكتها 28 سنتيمترا.

وتشير توقعات مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، إلى هطول أمطار في عموم مناطق الإقليم وتساقط ثلوج على الجبال خلال الأيام المقبلة.