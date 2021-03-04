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نصر الحريري: إقليم كوردستان احتضن السوريين برغم صعوبة ظروفه

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-04T09:45:53+0000
نصر الحريري: إقليم كوردستان احتضن السوريين برغم صعوبة ظروفه

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، رئيس الائتلاف الوطني السوري نصر الحريري والوفد المرافق له.

وجرى في مستهل الاجتماع، بحث آخر المستجدات إزاء الوضع السياسي على الساحة السورية والمنطقة عموماً، ولا سيما الجهود الرامية لحل المشاكل الراهنة في سوريا.

وشكر رئيس الائتلاف الوطني السوري، إقليم كوردستان على مواقفه الودية تجاه الشعب السوري ومطالبه المشروعة، وبالأخص خلال إيوائه واستضافته مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين لاذوا بالإقليم، واستقبلهم واحتضنهم على الرغم من ظروفه العصيبة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن إقليم كوردستان يدعم جميع المساعي الهادفة إلى حل المشاكل في سوريا بصورة سلمية لإحلال السلام والأمن في المنطقة وتأمين حقوق المكونات والشعوب السورية كافة، ومنها المطالب العادلة للشعب الكوردي في هذه البلاد.

وعبّر رئيس الحكومة عن قلقه بشأن الخروق والانتهاكات في عفرين، وأعرب عن أمله في أن يتم ردعها ووضع حد لها.

 

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