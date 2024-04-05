نصب 1000 جهاز صراف آلي في مدن إقليم كردستان بحلول نهاية 2024

شفق نيوز/ تستمر عملية تسجيل الموظفين في إقليم كوردستان بمشروع "حسابي"، وهو نظام دفع مالي رقمي، وقد وصل تسجيل الموظفين إلى 260 ألف شخص، وتم إصدار 153 ألف بطاقة للمسجلين.

وقالت حكومة الإقليم في بيان اليوم الجمعة، إنه بحلول نهاية العام 2024، سيتم نصب حوالي 1000 جهاز صراف آلي في جميع محافظات وأقضية ومناطق كوردستان، حتى يتمكن الموظفون من الحصول على رواتبهم بسهولة.

ووفقا للبيان، فإن عدد البنوك المشاركة في المشروع يتزايد بشكل مستمر، ولغاية الآن هي (BBAC - NBI - RT - Cihan - IIB)، وجميعها تم الاعتراف بها واعتمادها من قبل البنك المركزي العراقي.

ومنذ العام الماضي، وكبداية تجريبية، تسلم موظفو مستشفى أربيل للولادة رواتبهم عبر نظام "حسابي" المصرفي.

وفي نهاية العام الماضي، تسلمت كليات الآداب والزراعة والعلوم في جامعة صلاح الدين رواتبهم عبر النظام ذاته.