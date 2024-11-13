أنشأ سراً.. إغلاق مصفى للنفط غير مرخص في أربيل واعتقال المسؤولين عنه

شفق نيوز/ أعلنت محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، إغلاق مصفي غير قانوني مخبأ في ساحة مخصصة لبيع النفط والغاز، واعتقال المسؤولين عنه.

وجاء في بيان للمحافظة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "لجان قائممقامية قضاء مركز أربيل قامت الليلة الماضية بعد المتابعة والتنسيق مع شرطة البلدية بإغلاق مصفى للنفط تم إنشاؤه بصورة غير قانونية وسرية في ساحة مخصصة لبيع النفط والغاز"، لافتاً إلى أن "المصفى المذكورة ألحق ضرراً كبيراً بالبيئة وصحة المواطنين".

وأضاف البيان أنه "بعد إغلاق المصفى وضبط موجوداته في الساحة تم أيضاً اعتقال 5 أشخاص"، مبيناً أنه "تم فتح ملف التحقيق للمتهمين الخمسة وإحالتهم إلى القاضي المختص".