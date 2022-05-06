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نشوب حريق بـ"فاملي مول" وانتحار عامل أمني في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-06T12:36:32+0000
نشوب حريق بـ"فاملي مول" وانتحار عامل أمني في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت طوارئ محافظة السليمانية اليوم الجمعة عن نشوب حريق في مول تجاري في محافظة السليمانية دون أن يخلف أضرارا بشرية.

وقال سامان نادر مدير طوارئ السليمانية في بيان له ورد إلى وكالة شفق نيوز إن ظهر اليوم نشب حريق في الطابق الثاني لمول "فاملي مول السليمانيّة" دون حدوث اي أضرار بشرية باستثناء الأضرار المادية، وقد تمت السيطرة على الحريق.

واضاف ان التحقيق جارٍ حول أسباب الحادث وسيتم أخبار وسائل الإعلام بأسباب الحريق.

في غضون ذلك قال سامان نادر مدير طوارئ السليمانية في بيان ثان، إنه اليوم الجمعة الموافق ٦-٥-٢٠٢٢ تم اخبارنا بوجود حالة انتحار في مجمع "شمم" السكني في محافظة السليمانية لتهرع فرق الإنقاذ للمكان.

وذكر انه بعد وصولنا اتضح انتحار احد عمال الأمن في المجمع.

واضاف نادر ان عملية الانتحار كانت برصاصة دون معرفة الأسباب، وقد تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي.

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