نشر فرق تطوعية بإقليم كوردستان لجمع مساعدات لمتضرري زلزال تركيا وسوريا (صور)

شفق نيوز / ما إن أعلنت حكومة إقليم كوردستان، إطلاق حملة إغاثية لمساعدة المتضررين من زلازل تركيا وسوريا المدمرة، بدأت السلطات المحلية في أربيل بوضع خيام عدة وسط المدينة لجمع المساعدات المادية واللوجستية.

وخصصت الحكومة المحلية لأربيل، فرقاً تطوعية عدة لتلقي المساعدات من المتبرعين وفرزها حسب الأنواع داخل الخيام.

وذكرت مديرة الهجرة والأزمات في أربيل، سروة رسول، لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد قرار حكومة الاقليم أطلقت محافظة أربيل حملة إغاثية وقامت بنشر فرق في عدد من الأماكن داخل المدينة، وذلك لتسلم المساعدات، ومن ثم نقلها إلى تركيا وسوريا لمساعدة المنكوبين"، مشيرة إلى أن "مدة الحملة غير محدودة".

وكانت محافظة أربيل، قد أعلنت الخميس الماضي، إطلاق حملة لجمع التبرعات للمنكوبين من الزلازل المدمرة في سوريا و تركيا، إضافة إلى فتح حساب بنكي لتلقي المساعدات المالية.

وتتضمن حملة حكومة إقليم كوردستان، مساعدات طبية ومواد غذائية إضافة إلى ملابس ومستلزمات منزلية.

وفي السليمانية، انطلقت حملة المساعدات والدعم الصحي لذوي ضحايا الزلازل المدمرة في تركيا وسوريا .

وقال رئيس مؤسسة بخشين الخير، فخر الدين قادر، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المساعدات والتضامن مع ذوي ضحايا الزلزالين المدمرين الذين وقعا فجر الاثنين الماضي، وراح ضحيته الآلاف من الكورد في تلك الدولتين، وراء إطلاق الحملة الصحية الكبرى على مستوى إقليم كوردستان لجمع وتقديم المساعدات الصحية للمتضررين".

ودعا قادر، جميع شركات الأدوية والخيّرين والمتطوعين، إلى "الانضمام لهذه الحملة الإنسانية التي تعد ضرورية في ظل هذه الظروف المأساوية التي يعيشها متضررو الزلزالين .

واعتباراً من اليوم، ستشمل الحملة جميع الأدوية والمعدات الطبية، وكذلك المتطوعين من كوادر طبية وصحية وعن طريق فروع مؤسسة بخشين في السليمانية وكلار وجمجمال ورابرين وأربيل ودهوك وحلبجة، وفقاً لفخر الدين قادر.