إنشاء وترميم قرابة 700 مدرسة خلال ثلاث سنوات في كوردستان (صور)

شفق نيوز/ اعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن بناء 57 مدرسة وروضة أطفال جديدة وترميم 635 أخرى خلال ثلاث سنوات.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان 20 ألفاً و136 طالباً وطالبة استفادوا من المدارس الجديدة، فيما ساهمت أعمال الترميم بخدمة نحو 340 ألف طالب وطالبة.

واشارت الى أن حكومة إقليم كوردستان تخطط لبناء 29 مدرسة أخرى بحلول نهاية العام الحالي، لخدمة أكثر من 15 ألف طالب وطالبة.

واضافت انه في الوقت نفسه بدأت عملية تجديد 200 مدرسة وسيتم بناء 20 مدرسة جديدة، لنحو 119 ألف طالب وطالبة.