نشاط دولي ومحلي للاستثمار ‏عبر معرض أربيل الدولي للبناء والإعمار

شفق نيوز/ تتواصل لليوم الثالث فعاليات معرض أربيل الدولي للبناء والاعمار، وفيما تنشط الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار ما تبقى من الوقت لترويج مشاريعها، يؤكد مشاركون أن السوق الكوردستانية والعراقية مفتوحة على كل المجالات ومنها الاستثمار في مجالات المعرض.

وانطلق معرض أربيل الدولي أول أمس الثلاثاء بمشاركة 214 شركة قادمة من خمس عشرة دولة في مجال البناء والاعمار.

ويقول مدير المشاريع في معرض اربيل الدولي باسم المصري لوكالة شفق نيوز إن "الدول المشاركة متنوعة مثل مصر والسعودية ولبنان و تركيا وايران والاردن ودول أخرى، اضافة الى شركات محلية لكن نسبة 80% من الشركات المشاركة هي أجنبية".

من جانبه يقول رابر حويزي وهو مدير مبيعات شركة محلية لوكالة شفق نيوز إن " هذه ليست المرة الأولى التي نشارك فيها بهذا المعرض حيث شاركنا سابقاً كشركة محلية متخصصة في مجال البناء وتمكنا من التعرف على الشركات الاجنبية والاستفادة منهم بدرجة كبيرة ".

بدوره يقول سيف عبد الله وهو مدير مبيعات إحدى الشركات الأجنبية المشاركة في المعرض لوكالة شفق نيوز إن "التبادل التجاري هو الأهم في هذا المعرض حيث تنفتح السوق العراقي بشكل عام والكوردستانية بشكل خاص على الشركات الأجنبية ويمكن الشركات المحلية الاطلاع أيضاً على التطور الحاصل في مجال البناء والإعمار من خلال مشاركة الشركات الأجنبية خصوصا الرائدة في هذا المجال ويساهم هذا التبادل في التقليل من المنتجات الرديئة بسبب تكون منافسة كبيرة بين الشركات".

‏وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن فعاليات المعرض ستستمر لمدة أربعة أيام حيث من المقرر أن تنتهي يوم الجمعة الموافق 26 من شهر أيار الجاري.

‏وأضاف المراسل إن الإقبال على المعرض كان كبيرا مع توفر العديد من الفرص الاستثمارية من قبل الشركات المشاركة.