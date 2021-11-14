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نشاطات فنية واقتصادية وأدبية بذكرى تأسيس السليمانية .. محافظها: نحتاج للاستقرار

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-14T06:44:33+0000
نشاطات فنية واقتصادية وأدبية بذكرى تأسيس السليمانية .. محافظها: نحتاج للاستقرار

شفق نيوز/ هنأ محافظ السليمانية هفال ابو بكر اليوم الأحد أهالي المحافظة بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس مدينة السليمانية في الرابع عشر من تشرين الثاني عام ١٧٨٤ على يد ابراهيم باشا بابان قائلا "السليمانية بحاجة إلى استقرار عام"

وقال ابو بكر في بيان بهذه المناسبة، إن "مدينة السليمانية أصبحت اساسا للحركة الثقافية و الأدبية فهي العاصمة الثقافية، وقد نالت هذا الاسم بجدارة وإستحاق لعطائها الزاخر منذ سنين".

واضاف أن السليمانية الآن بحاجة إلى استقرار اقتصادي وسياسي واجتماعي لأن أهالها يستحقون.

هذا وقد أقر مجلس محافظة السليمانية الأسبوع الماضي أن يكون يوم الرابع عشر من تشرين الثاني من كل عام الذكرى السنوية لتأسيس السليمانية اعتمادا على الوثائق التاريخية التي أثبتت أن المحافظة تأسست في هذا التاريخ من العام ١٧٨٤ على يد إبراهيم باشا بابان.

واشار مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية إلى أن اللجنة المشرفة على اليوم السنوي لمحافظة السليمانية ستقيم نشاطات فنية واقتصادية وادبية لمدة ٥ ايام اعتبارا من هذا اليوم الأحد الموافق ١٤ تشرين الثاني.

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