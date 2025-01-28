"نسمة هوا" في أربيل.. 19 سيدة عراقية يعرضن إبداعاتهن (صور)

شفق نيوز/ احتضنت مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، فعاليات معرض "نسمة هوا" لنساء عراقيات قدمن من مختلف أنحاء العراق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن 19 امرأة من أصحاب المشاريع الصغيرة من مختلف المحافظات العراقية، قدمن أعمالهن اليدوية المتميزة، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الملابس النسائية المخصصة لشهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن المعرض الذي يستمر لمدة خمسة أيام يأتي في إطار التحضير لاستقبال شهر رمضان، ويهدف إلى دعم النساء العراقيات صاحبات المشاريع الصغيرة.

ويعد هذا المعرض الأول في سلسلة من المعارض التي ستُقام خلال شهر رمضان، حيث تسعى القائمات على المعرض إلى توسيع دائرة المشاركة في مناسبات قادمة.