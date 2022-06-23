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نسبة إنجازه 50%.. مشروع 100م في السليمانية يحظى باهتمام حكومة الإقليم (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-23T12:59:59+0000
نسبة إنجازه 50%.. مشروع 100م في السليمانية يحظى باهتمام حكومة الإقليم (صور)

شفق نيوز / أعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، دعم واهتمام حكومة الإقليم ورئيسها مسرور بارزاني بشكل خاص لمشروع شارع (100) في السليمانية، وفيما بينت ان نسبة انجاز المشروع وصلت الى 50 % حتى الآن، اكدت تخصيص (83٪) من واردات الدوائر التابعة لها لغرض تمويل المشروع.

وقال وزير البلديات والسياحة ساسان عوني، خلال مؤتمر صحفي عقده خلال تفقده مشروع 100 متر في السليمانية وحضرته وكالة شفق نيوز إنه "رغم عدم الاستقرار المالي الذي يمر به الاقليم إلا أن دعم الحكومة مستمر للمشاريع الاستراتيجية والمرتبطة بحياة المواطنين في مختلف مناطق ومحافظات الاقليم بدون تمييز".

وأضاف عوني أن "مشروع شارع 100 متر في السليمانية يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي أوليت إهتماماً بالغاً من قبل رئيس حكومة الإقليم، ووزارة البلديات"، مشيراً إلى "انجاز نسبة 50٪ من المشروع واتمام مشاريع البنى التحتية المتعلقة بالمشروع بنسبة عالية".

وبيّن الوزير ان "هذا المشروع ينفذ من قبل شركة محلية وذلك تماشياً مع سياسة حكومة الإقليم بدعم الشركات المحلية".

وعن الواردات المخصصة لاستكمال المشروع أوضح الوزير في حكومة الإقليم ان "الوزارة خصصت 83٪ من واردات الدوائر التابعة لها لغرض تمويل المشروع"، مبيناً ان "المشروع لن يتوقف وستستمر حكومة الاقليم بدعمه لما له من اهمية بالغة".

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