نسبة الأمطار خلال الساعات الماضية في كوردستان ومحيطها

شفق نيوز/ ‏أعلنت مديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، يوم الاثنين نسبة الأمطار خلال 12 الساعة الماضية.

‏وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن النسبة كانت كالاتي:

‏أربيل 0.3 ملم

السليمانية 2.5 ملم

كركوك نسبة ضئيلة

حلبجة 4 ملم

خانقين 2.1 ملم

شمامك نسبة ضئيلة

بيرمام 12.8 ملم

خبات 0.4 ملم

جمجمال 11.1 ملم

بازيان 12.2 ملم

رانية 14.4 ملم

قلعة دزة 5.5 ملم

جوارقورنة 17.4 ملم

سركپكان 12.2ملم

دوكان 5.4 ملم

هلشو 10.6 ملم

زاخو نسبة ضئيلة

العمادية 0.6 ملم

بامرني 0.4 ملم

مانگيس. 0.6 ملم