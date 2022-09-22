سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

‏نسبة الأمطار المتساقطة في إقليم كوردستان خلال يوم واحد

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-22T18:31:05+0000
‏نسبة الأمطار المتساقطة في إقليم كوردستان خلال يوم واحد

شفق نيوز / ‏أعلنت هيئة الأنواء الجوية في إقليم كوردستان، نسبة الأمطار المتساقطة في محافظات الإقليم خلال اليوم الخميس.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نسبة الامطار في محافظات إقليم كوردستان خلال اليوم كانت كالاتي: أربيل نسبة ضئيلة، ‏السليمانية 1.2 ملم، ‏دهوك نسبة ضئيلة، خبات 1 ملم، ‏حاج عمران 10.6 ملم، ‏زاخو نسبة ضئيلة، ‏پير مام 0.9 ملم، ‏العمادية 0.2 ملم، ‏بازيان 6 ملم، ‏جمجمال 9.3، ودوكان 5.2".

وكانت هيئة الأنواء الجوية في إقليم كوردستان، قد أعلنت أمس الأربعاء، عن انخفاض كبير سيطرأ على درجات الحرارة في مدن الإقليم خلال اليومين المقبلين.

related

إقليم كوردستان على موعد مع انخفاض درجات الحرارة

Date: 2022-08-17 08:54:49
إقليم كوردستان على موعد مع انخفاض درجات الحرارة

بشرى لسكان إقليم كوردستان خلال اليومين المقبلين

Date: 2022-07-16 08:45:04
بشرى لسكان إقليم كوردستان خلال اليومين المقبلين

الأنواء تعلن درجات الحرارة في مدن كوردستان

Date: 2019-11-10 08:03:48
الأنواء تعلن درجات الحرارة في مدن كوردستان

انواء كوردستان تتوقع انخفاض درجات الحرارة خلال 24 ساعة المقبلة

Date: 2022-08-07 08:30:37
انواء كوردستان تتوقع انخفاض درجات الحرارة خلال 24 ساعة المقبلة

خلال ساعات.. انخفاض درجات الحرارة في إقليم كوردستان

Date: 2022-08-06 07:11:46
خلال ساعات.. انخفاض درجات الحرارة في إقليم كوردستان

كوردستان على موعد مع انخفاض في درجات الحرارة

Date: 2022-09-04 07:24:56
كوردستان على موعد مع انخفاض في درجات الحرارة

كمية الأمطار المتساقطة في كوردستان خلال 24 ساعة الماضية

Date: 2022-06-26 13:38:28
كمية الأمطار المتساقطة في كوردستان خلال 24 ساعة الماضية

حاجي عمران أقلها.. انخفاض مستمر لدرجات الحرارة في مدن كوردستان

Date: 2019-09-03 18:40:49
حاجي عمران أقلها.. انخفاض مستمر لدرجات الحرارة في مدن كوردستان