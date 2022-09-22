‏نسبة الأمطار المتساقطة في إقليم كوردستان خلال يوم واحد

شفق نيوز / ‏أعلنت هيئة الأنواء الجوية في إقليم كوردستان، نسبة الأمطار المتساقطة في محافظات الإقليم خلال اليوم الخميس.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نسبة الامطار في محافظات إقليم كوردستان خلال اليوم كانت كالاتي: أربيل نسبة ضئيلة، ‏السليمانية 1.2 ملم، ‏دهوك نسبة ضئيلة، خبات 1 ملم، ‏حاج عمران 10.6 ملم، ‏زاخو نسبة ضئيلة، ‏پير مام 0.9 ملم، ‏العمادية 0.2 ملم، ‏بازيان 6 ملم، ‏جمجمال 9.3، ودوكان 5.2".

وكانت هيئة الأنواء الجوية في إقليم كوردستان، قد أعلنت أمس الأربعاء، عن انخفاض كبير سيطرأ على درجات الحرارة في مدن الإقليم خلال اليومين المقبلين.