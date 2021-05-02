نساء يقدمن شكوى لمحكمة السليمانية: كل يومين تُقتلُ امرأة في كوردستان

شفق نيوز/ وقف اليوم الأحد، عدد من النساء الناشطات ومحاميات في حقوق النساء أمام محكمة السليمانية لتقديم شكوى بازدياد ظاهرة قتل النساء في المدينة دون تطبيق القانون على مرتكبيها.

وقالت كزال عبد القادر عضو في مشروع لا لقتل النساء لانهم الحياة في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن "مجموعة لا لقتل النساء وبعض الناشطات في حقوق النساء ومحامين، قدموا شكوى الى محكمة السليمانية لعدم احالة المرتكبين بقتل النساء لاسباب مختلفة الى السجن وضعف تطبيق القانون الذي يحمي النساء ويرفض قتلهم بداعي التقاليد والعادات العرفية والقبلية".

واضافت عبد القادر: "نحن اليوم نقف امام المحكمة لايصال صوتنا للمعنيين بالأمر بأن ازدياد الحالات قتل النساء هي ظاهرة تنخر المجتمع وتؤدي إلى تفكك العائلة والاواصر الانسانية".

وأشارت زينو رشيد احدى الناشطات المشاركة في الاحتجاج، لوكالة شفق نيوز؛ إلى أن "الاحصائيات المعلنة من قبل المؤسسات الحكومية في اقليم كردستان عن قتل النساء، تبين انه خلال الـ4 الاشهر الماضية تعرضت 40 امرأة للقتل أو الحرق والانتحار بأسباب ودواعي مختلفة"، لافتة إلى أن "هذا الاحصائيات غير دقيقة فنحن نعتقد ان القتل يزداد كل يوم وهناك امراة تقتل كل يومين في اقليم كوردستان".