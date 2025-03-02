نساء كوردستان يطلقن فعاليات "8 مارس" بزيارة قبور المجهولات (صور)

شفق نيوز/ استهلت حملة "نساء جنوب كوردستان لدعم روجآفا" أنشطتها الخاصة باليوم العالمي للمرأة بزيارة قبور النساء المجهولات في مقبرة "سيَوان" بمدينة السليمانية.

ووضعت المشاركات أكاليل الزهور على القبور، في خطوة تهدف إلى تكريم المرأة وتسليط الضوء على نضالها في مختلف الميادين.

رسائل نسوية

وأكدت بيخال صابر، إحدى المشاركات في الحملة، لوكالة شفق نيوز، أهمية 8 مارس/آذار كيوم عالمي للمرأة، حيث يمثل محطة أساسية لمواصلة النضال ضد القمع الذكوري والتمييز الجندري والظلم الاجتماعي و نحن كنساء كرديات، نؤمن بأن تحقيق المساواة يتطلب صمودًا ووحدةً بين النساء".

وأضافت أن "المرأة الكردية أثبتت دورها في مختلف المجالات، سواء في السياسة أو الإدارة أو النضال الاجتماعي، ومع ذلك، لا تزال تواجه تحديات كبيرة، أبرزها العنف القائم على النوع الاجتماعي، وغياب العدالة في العديد من المجالات، لهذا، فإن مثل هذه الفعاليات تعزز من حضور المرأة ودورها في بناء المجتمع".

العنف ضد المرأة

وفي حديثها عن تصاعد العنف ضد النساء في الإقليم، أكدت بيخال صابر، أن "ما نشهده اليوم من ازدياد حالات القتل والعنف الأسري ضد النساء في كوردستان هو مؤشر خطير على التحديات التي لا تزال تواجهها المرأة، وعلى الرغم من الجهود المبذولة في مجال التوعية، فإن الإحصائيات تشير إلى ارتفاع مقلق في جرائم قتل النساء والانتهاكات بحقهن، مما يستدعي تحركًا جادًا من السلطات والمجتمع المدني لوضع حد لهذه الظاهرة".

جدول الفعاليات

وتستمر الحملة بتنظيم سلسلة من الفعاليات النسوية التي ستتواصل حتى يوم المرأة العالمي، حيث تضمنت الأنشطة في الأول والثاني من مارس/آذار الجاري، زيارة قبور النساء المجهولات في السليمانية، تلتها حملة إلكترونية موسعة لإلقاء الضوء على قضايا المرأة عبر وسم خاص، حيث وضعن أكاليل الزهور تخليدًا لذكرى النساء.

وفي الثالث من مارس/آذار، ستنظم ندوة توعوية لمناقشة قضايا المرأة، مع التركيز على التحديات التي تواجهها والحقوق التي ينبغي تعزيزها قانونيًا واجتماعيًا.

أما في الرابع من مارس/آذار، فستتوجه الناشطات إلى مراكز دعم النساء الناجيات من العنف، حيث سيلتقين بعدد من النساء للاستماع إلى معاناتهن ومناقشة الحلول الممكنة لتعزيز الحماية والدعم النفسي والاجتماعي.

وسيشهد الخامس من مارس/آذار، تنظيم وقفة احتجاجية تنديدًا بتزايد العنف ضد المرأة، حيث سيتم المطالبة بتشديد القوانين الرادعة وتعزيز آليات الحماية القانونية للنساء.

وفي السادس من مارس/آذار، سيجري تنظيم مسيرة نسوية حاشدة في السليمانية، يرفعن خلالها المشاركات شعارات تؤكد على التضامن بين النساء وأهمية إيصال أصواتهن إلى صناع القرار.

وتصل الفعاليات إلى ذروتها في الثامن من مارس/آذار، حيث من المقرر إقامة تجمع جماهيري يرافقه عرض فني احتفاءً بيوم المرأة، إلى جانب سلسلة من الفعاليات الثقافية والتوعوية التي تسلط الضوء على دور المرأة في المجتمع وأهمية تحقيق العدالة والمساواة.

ويعتبر يوم 8 مارس/آذار مناسبة عالمية للاحتفاء بنضال المرأة والمطالبة بحقوقها، وفي كوردستان يكتسب هذا اليوم أهمية خاصة، حيث كانت المرأة الكوردية دومًا في طليعة النضال ضد التمييز والقمع، سواء في ميادين السياسة أو الدفاع عن الحقوق الاجتماعية.

ورغم الجهود القانونية والمجتمعية المبذولة، إلا أن العنف ضد النساء ما يزال يشكل تحديًا كبيرًا في كوردستان وكذلك في كوردستان سوريا، حيث تسجل الجهات المعنية ارتفاعًا في حالات القتل والانتهاكات، وهو ما يفرض ضرورة تكثيف الجهود لضمان حياة أكثر أمانًا وعدالة للمرأة الكوردية.