"نساء كرميان رائدات".. فعالية نسوية لتعزيز دور المرأة (صور)

شفق نيوز- كرميان

نظّمت المديرية العامة للثقافة والفنون في إدارة كرميان، يوم الخميس، أول ملتقى نسوي فني تحت شعار "نساء كرميان رائدات"، وذلك برعاية وزير الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان، حمه حمه سعيد، والمشرف على إدارة كرميان، جلال شيخ نوري.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الملتقى أقيم في قاعة المديرية العامة للثقافة والفنون بمشاركة عدد كبير من الشخصيات الثقافية والفنية، إلى جانب الحضور الرسمي".

وانطلقت فعاليات الملتقى بافتتاح معرض تشكيلي مشترك لـ31 فنانة تشكيلية من مختلف مناطق كرميان، تلاه الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم استُكملت الفعاليات بجلسة شعرية أحيتها الشاعرتان هنار موفتي وريزان قصاب.

كما تضمن الملتقى جلسة علمية سلطت الضوء على دور المرأة في الفن واستقلالها الاقتصادي، قدّمتها كل من گلاله حمید وهيفاء مجید، إضافة إلى عرض موسيقي قدّمه فريق آهوا تضمّن ثلاث أغانٍ ومقطوعة موسيقية خاصة.

وفي تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، قالت الفنانة زهراء علي، إن "هذا الملتقى خطوة نوعية لدعم طاقات النساء في مجال الفن والثقافة، وهو منصة لتقديم أعمالهن وإثبات حضورهن في المشهد الثقافي، مضيفة أن الحضور والتفاعل الكبيرين دليل على أهمية تمكين المرأة في جميع المجالات.

وأضافت زهراء أن "الملتقى اختتم بتوزيع شهادات تقدير على المشارِكات، ومنح جوائز خاصة لخمس منظمات نسوية فاعلة في المنطقة".