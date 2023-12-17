نساء السليمانية يبتهجن بيوم العلم الكوردستاني بمعرض تشغيلي.. صور

شفق نيوز/ ابتهاجا بمناسبة يوم العلم الكوردستاني، أقامت منظمة "شار" بالتعاون مع كروب "خيالي خانمان"، يوم الأحد، معرضاً مشتركاً لعدد من النساء وسط السليمانية.

وقال دانا جمال رئيس منظمة شار، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن المعرض يهدف وبمناسبة يوم العلم الكوردستاني إلى تطوير الواقع الاقتصادي للنساء المشاركات من خلال بيع المنتجات المحلية .

واضاف ان 51 امرأة شاركت في المعرض الذي يتضمن أعمالاً يدوية فلكلورية واطعمة منزلية كوردية وأعمالاً فنية نحتية، مشيراً إلى عرض تلك المنتجات خلال المعرض حيث يتم بيعها على الحاضرين من المواطنين .

وبين أن المعرض تم افتتاحه برفع العلم الكوردستاني في بناية السراي، مشيرا الى ان المعرض سيستمر لغاية الساعة الخامسة من مساء اليوم .