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نزوح مدنيين إثر قصف تركي لريف الحسكة والقوات الروسية تتدخل للتهدئة

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-06T09:06:29+0000
نزوح مدنيين إثر قصف تركي لريف الحسكة والقوات الروسية تتدخل للتهدئة

شفق نيوز/ أقدم الجيش التركي والفصائل السورية المسلحة الموالية له مساء أمس السبت، على قصف ريف الحسكة الشمالي بمنطقة الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا وسط تحليق لطيران استطلاع تركي في سماء المنطقة.

وتشهد بلدة زركان / أبو راسين على الخط الفاصل بين مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ومناطق سيطرت الفصائل المسلحة الموالية لأنقرة قصف تركي متكرر يستهدف البلدة والقرى المحيطة بها.

وأبلغ مصدر عسكري وكالة شفق نيوز يوم الأحد؛ أن "تركيا والفصائل المسلحة استهدفوا المنطقة ليلة أمس بعشرات قذائف الهاون والمدفعية وتضررت العديد من منازل المدنيين في قرى دادا عبدال، نويحات، مزرعة حج عمر البوبي، صفا وأم حرملة غرب أبو راسين".

وأضاف المصدر، أن "أهالي المنطقة نزحوا ليلاً باتجاه الريف الجنوبي مع اشتداد حدة القصف والاشتباكات في المنطقة".

ونوه المصدر إلى "قوات سوريا الديمقراطية ردت على مصادر النيران لمنع أي محاولة تقدم أو تسلل من قبل القوات التركية والفصائل".

وانتشرت مقاطع للجيش الحكومي السوري على طول خط الجبهة الفاصل بين مناطق سيطرة "قسد" والقوات التركية بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين الرئيسين بوتين وأردوغان نص على انسحاب قسد من الشريط الحدودي وتسيير دوريات مشتركة بين الطرفين عقب الهجوم التركي على شمال سوريا في تشرين الأول / أكتوبر العام 2019.

وأكد المصدر العسكري لوكالة شفق نيوز، وصول دورية للقوات الروسية إلى بلدة أبو راسين مع اشتداد القصف التركي لفرض وقف إطلاق النار والتهدئة بعد تواصل القوات الروسية مع الجانب التركي.

وتشهد كل من منطقة تل تمر و وزركان / أبو راسين وعين عيسى قصفاً مستمراً من قبل القوات التركية وفصائل المعارضة المسلحة التابعة لها وسط اتهام قسد لتركيا باستهداف المدنيين وبعدم الالتزام بوقف إطلاق النار.

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