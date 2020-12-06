نزوح لأهالي عين عيسى مع قصف تركي مكثف

شفق نيوز/ شن الجيش التركي والفصائل الموالية له قصفاً مكثفاً على بلدة عين عيسى ومحيطها بالمدفعية الثقيلة من مواقعها في شمالي طريق M4 بريف تل أبيض الجنوبي، شمال شرق سوريا، وسط اشتباكات متقطعة مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وتتقاسم “قسد” وقوات النظام السوري في عين عيسى (55 كيلومترًا شمالي الرقة) نقاط التماس الأولى مقابل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، بينما تنتشر القوات الروسية في الخطوط الخلفية.

وذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز أن القصف تم عبر أكثر من 200 قذيفة منذ الليلة الماضي، واستهدف مدخل البلدة وقرية صيدا ومخيم عين عيسى.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن القصف المتكرر دفع سكان البلدة الى النزوح صوب قرى جنوبية للبلدة ومدينة الرقة وكذلك اللجوء إلى مخيم تل السمن لنازحي مدينة تل أبيض.

ويقول حميد الشبلي وهو نازح من مدينة تل أبيض ومقيم داخل البلدة لوكالة شفق نيوز إنّ القصف يبدأ مع غروب الشمس إلى فجر يوم الثاني بشكل عشوائي، لذلك بعض الأفراد يعودون صباحاً لتفقد منازلهم ويغادرونها ليلاً خشية القصف.

وفي النهار تدب الحياة من جديد في البلدة، فبعض أصحاب المحّال يعودون لفتح محّالهم مع شروق الشمس، بخاصة أصحاب متاجر بيع المواد الغذائية، وأصحاب محال بيع المدافئ الشتوية.

ويقول محسن خليل "إنّهم مجبرون على العودة فأرزاقهم هنا ولا بد من متابعة عملهم، بخاصة أنّ بضاعتهم استهلاكية".

الدور الروسي

في داخل بلدة عين عيسى قاعدة روسية وأخرى لجيش الحكومة السورية إضافة إلى تواجد لنقاط الجيش السوري على طول الجبهة.

ويقول عبدو محمد أحد سكان البلدة في حديث لوكالة شفق نيوز إنّ "روسيا متورطة مع تركيا على تهجيرنا، هم يدعون أنّهم جاؤوا ليحموننا ولكنهم يتخذون موقفاً سلبياً، فهم صامتون ونحن نتعرض للقصف أمام أعينهم".

بحسب مصادر أمنية لوكالة شفق نيوز فإنّ شرطة العسكرية الروسية أخبرت قوات النظام بعدم الرد على القصف التركي وإنّهم لا يتدخلون في منطقة جنوبي طريق M4، عبدو أكد إنّهم كأهالي بصدد إقامة اعتصام أمام القاعدة الروسية للمطالبة بوقف القصف أو مغادرة البلدة.

تخضع البلدة لسيطرة “قسد”، وتبعد نحو 55 كيلومترًا عن مدينة الرقة، وتتبع إداريًا لمحافظة الرقة، منطقة تل أبيض، ومركزها بلدة عين عيسى، وتمتلك عقدة مواصلات مهمة، تربط بين محافظتي حلب والحسكة عبر الطريق الدولي “M4” الذي يمر من منتصفها، كما أنها تتميز بطرق محلية تربطها بمدينة تل أبيض على الحدود التركية، ومدينة الرقة.