نزوح جديد من قرى دهوك بسبب صراع العُمّاليين والأتراك

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي، يوم السبت، بتسجيل عملية نزوح جديدة من قبل أهالي قرى تابعة لقضاء العمادية شمال محافظة دهوك.

وقال مختار قرية ميسكا التابعة لناحية كاني ماسي في العمادية، أديب مجيد، لوكالة شفق نيوز، إن "أهالي قريتي تيشمبي وجملكي نزحوا من قراهم بسبب الصراع المسلح بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي.

وأضاف مجيد، أن "الجيش التركي تمركز داخل قريتهم ميسكا وقرية دركرلي القريبة منها، بعد أن نزح أهاليها منها قبل أسبوع.

وأوضح أن "الجيش التركي أقام نقاط تفتيش على الطرق مما يمنع مرور أهالي قرى هذه المنطقة"، مشيراً إلى أن القصف التركي الحق أضراراً جسيمة بمنازل أهالي القرية ودمر آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية".

وخلص مختار قرية ميسكا التابعة لناحية كاني ماسي في العمادية، إلى دعوة الحكومة والمنظمات الدولية لـ"التدخل وإيقاف هذا القصف".