نزوح جديد شمال دهوك بسبب اشتباكات تركية - عُمالية

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي، يوم الاثنين، بنزوح أهالي قرية ميسكا التابعة لناحية كاني ماسي شمال دهوك، بسبب الاشتباكات المستمرة بين الجيش التركي وحزب العمال الكوردستاني.

وقال مختار قرية ميسكا، أديب مجيد، لوكالة شفق نيوز، إن "القرية كانت تضم 11 اسرة نزحت جميعها إلى مدينة دهوك".

وأضاف مجيد، "القرية تعرضت لقصف مدفعي خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى هدم كنيسة وحرق مئات الدونمات من الأراضي الزراعية".

يذكر أن هذه القرية هي الثانية التي يهجرها سكانها في منطقة كاني ماسي خلال هذا الأسبوع، بسبب الصراع المسلح بين القوات التركية وحزب العمال الكوردستاني.