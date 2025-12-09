نزاهة كوردستان: مجموع الدعاوى خلال عام 2025 بلغ 590 دعوى

شفق نيوز- أربيل

أعلن أحمد أنور، رئيس هيئة النزاهة في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، الإحصائيات الكاملة لنشاط الهيئة لعام 2025، مؤكداً تسجيل ارتفاع طفيف في مؤشرات مكافحة الفساد مقارنة بالعام الماضي.

وقال أنور، في مؤتمر حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الهيئة سجلت خلال هذا العام، 132 معلومة و200 مجموع تبليغ، فيما وصل مجموع الدعاوى الجزائية إلى 590 دعوى".

وأضاف أن "الهيئة استهدفت مناصب عليا في تحقيقاتها خلال عام 2025، حيث كان أغلب المتهمين بالفساد يشغلون درجات وظيفية رفيعة بدرجة مدير عام وغيرها من المسؤولين".

وفيما يخص طبيعة القضايا، أوضح أنور أن "أنواع الفساد التي تم التعامل معها تنوعت لتشمل جرائم مثل استغلال الوظيفة والرشوة وغيرها من التجاوزات التي تمس النزاهة والمال العام".