نزاهة كوردستان تعلن عن نظام مكافآت للمبلغين عن قضايا الفساد

شفق نيوز- أربيل

أعلنت هيئة النزاهة في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن إطلاق مشروع خاص لمنح مكافآت مالية للمبلغين عن ملفات وقضايا الفساد، وذلك في إطار استراتيجيتها الموسعة لمكافحة الفساد المالي والإداري في الإقليم.

وقال رئيس هيئة النزاهة في الإقليم، أحمد أنور، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن الهيئة بدأت بتفعيل بنود قانون مكافحة الفساد في الإقليم، والذي يمنحها صلاحية منح مكافآت للمواطنين الذين يقدمون معلومات دقيقة وموثقة حول قضايا الفساد، حيث يتم تحديد قيمة المكافأة بناءً على حجم القضية وأهميتها.

وأوضح أنور، أن الآلية المتبعة تتضمن إحالة كافة المعلومات الواردة من المبلغين إلى شعبة التحقيقات المختصة في الهيئة لتدقيقها والعمل بموجبها، مشدداً على أن "القانون يضمن حماية تامة لهوية المبلغين؛ ففي حال رغب الشخص في إبقاء اسمه طي الكتمان، يتم إدراج معلوماته ضمن نظام سري للغاية لا يحق لأي جهة الاطلاع عليه".

وأضاف رئيس الهيئة، أنه في حال رغبة الشخص المكشف عن الفساد بالكشف عن هويته، فسيتم إدراج اسمه ضمن قائمة المتعاونين مع الهيئة علنياً.

وفيما يتعلق بمؤشرات الفساد، كشف أنور أن عدد ملفات الفساد التي تم تجهيزها وإحالتها إلى القضاء خلال الأشهر الستة الماضية في إقليم كوردستان، سجلت ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالنصف الثاني من عام 2025.

وأكد أن الهيئة ستصدر تقريراً تفصيلياً في نهاية حزيران/ يونيو الجاري، يتضمن تحديثاً لقائمة القضايا المحالة للقضاء، وذلك بهدف تعزيز التنسيق بين دوائر الهيئة والمحاكم المختصة في الإقليم لتسريع وتيرة البت في ملفات الفساد.