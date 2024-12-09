نزاهة كوردستان تعلن إحصائية نسب الفساد لعام 2024

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة في إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن إحصائية نسب الفساد خلال العام 2024.

وقال رئيس الهيئة أحمد أنور، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن "الفساد يعد تهديدًا كبيرًا للمؤسسات في العراق وإقليم كوردستان".

وأضاف أنه خلال العام 2024 تم تسجيل 573 دعوى قضائية تتعلق بقضايا فساد، حيث تم إرسال 223 دعوى منها إلى المحكمة، بينما ما تزال 1047 دعوى قيد التحقيق، وبعضها يعود إلى سنوات سابقة.

وأكد أن الهيئة مستمرة في جهودها لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية.