نزاهة كوردستان تعلن احصاء لحالات الفساد خلال ستة أشهر

شفق نيوز/ اعلنت هيئة النزاهة في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن مجمل نشاطاتها خلال النصف الاول من العام الحالي 2021.

وقال رئيس الهيئة احمد انور، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الستة اشهر الاولى من العام الحالي شهدت تسجيل 197 حالة فساد وتم بدء التحقيق في 53 منها".

وأشار إلى أن "هناك 224 ملف فساد للسنوات السابقة"، لافتا إلى أن "هناك 445 دعوى للمعاقبة بينها 158 دعوى خاصة بعام 2021".

وأكد انور "اغلاق 8 حالات في العام الحالي، كما نفذ 67 تقرير للتحقيق في حالات الفساد بالعام الحالي"، مشيراً إلى "ملء 697 استمارة كشف ذمة مالية خلال العام الحالي لمسؤولين وموظفي القطاع العام لحكومة الاقليم".