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نزاهة كوردستان تحيل 100 ملف فساد الى القضاء خلال 6 أشهر

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-05T07:05:37+0000
نزاهة كوردستان تحيل 100 ملف فساد الى القضاء خلال 6 أشهر

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 650 شكوى خلال الستة أشهر الأولى من هذا العلم تتعلق بملفات فساد.

وقالت الهيئة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الستة أشهر الأولى من هذا العام تم تسجل 650 شكوى لدى الهيئة تخص ملفات الفساد، مبينة أنه "تم إحالة 100 ملف للقضاء".

واشار البيان إلى "وجود تنسيق عالي المستوى بين هيئة النزاهة في اقليم كوردستان، وهيئة النزاهة الاتحادية"، موضحاً أنه "من المقرر أن يتم الإعلان عن جميع الملفات نهاية العام، ليتم توثيقها لدى النزاهة الاتحادية".

واضاف أن "هناك مخاوف على مستقبل العراق واقليم كوردستان بسبب زيادة ملفات الفساد"، مؤكداً أن "هذا يتطلب تعاوناً مشترك بين الطرفين للقضاء على تلك الظاهرة".

وأكد  البيان أن "الأيام الماضية شهدت عقد اجتماع في بغداد بين الهيئتين، وتم مناقشة ملفات الفساد في البلاد"، مشيراً إلى أنه "تم الأشعار إلى فقدان مايقارب 300 مليار دولار نتيجة للفساد المستشري في البلاد".

 

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