نزاهة كوردستان تحدد موعد دخول قانون "مكافحة الفساد" حيز التنفيذ

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة في اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، دخول مشروع قانون "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" حيز التنفيذ بعد مرور شهر من نشره بجريدة وقائع كوردستان.

وقال رئيس الهيئة احمد انور، في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى الهيئة باربيل، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "استراتيجية مكافحة الفساد اصبحت جاهزة بعد اجراء تعديلات عليها على ضوء الملاحظات التي وردت للهيئة من قبل الحكومة والوزارات في حكومة الاقليم".

وأضاف "انهم عملوا على هذه الاستراتيجة لأكثر من عام بالاستعانة بالخبراء الدوليين من الامم المتحدة، وتم اقرارها الاسبوع الماضي في مجلس الوزراء لحكومة الاقليم".

وأشار إلى أن "الخطة تقسم الى ثلاثة اقسام، هي العمل على اعطاء الشفافية في المؤسسات الحكومية، وتطبيق المعايير الدولية في مواجهة الفساد، والاسراع في عمليات المساءلة بقضايا الفساد".

واوضح أنه "بعد اعادة صياغتها على ضوء الملاحظات التي وصلتنا ستنشر في جريدة وقائع كوردستان، وفي غضون شهر بعد النشر ستدخل الاستراتيجية حيز التنفيذ"، لافتاً إلى أن "الاستراتيجية ستكون دعماً قويا للحكومة لمكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية".

وفي 29 ايلول 2021 قدم رئيس هيئة النزاهة في إقليم كوردستان أحمد أنور (مشروع الاستراتيجية الوطنية لهيئة النزاهة لمكافحة الفساد في إقليم كوردستان 2021-2025)، وهو مشروع يشتمل على خطة شاملة للسلطات والمؤسسات الخاصة في الإقليم من أجل تحقيق حكم رشيد أفضل وأكثر شفافية ومنع هدر الثروة العامة ومكافحة الفساد، باعتباره من الفقرات الرئيسية في الخطوط العامة لبرنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان.

وصوّت مجلس الوزراء، بناءً على مقترح هيئة النزاهة، على الاستراتيجية، على أن تحدد هيئة النزاهة في إقليم كوردستان آلية وطريقة المباشرة بها بالتنسيق مع سلطات ومؤسسات إقليم كوردستان مع الأخذ بنظر الاعتبار خصوصياتها.