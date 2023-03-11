نزاهة كوردستان: العراق بين أسوأ 20 دولة فساداً بالعالم

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، تصنيف العراق بين أكثر 20 دولة فسادًا بالعالم وفق تصنيف مؤسسة عالمية متخصصة، وحذرت من أن الفساد يمثل تهديداً لمؤسسات الإقليم.

وقال رئيس هيئة النزاهة في كوردستان أحمد أنور خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في السليمانية، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "العراق من بين أسوأ 20 دولة فاسدة في العالم، وفق تصنيف منظمة الشفافية الدولية".

وأضاف أنور أن "المنظمة تعتزم فتح مكاتب لها في العراق وإقليم كوردستان هذا العام في سعي منها لان يكون العراق في السنوات القادمة في تصنيف مختلف"، مبينا انه "حتى الآن يعتبر التصنيف على المستوى الدولي".

وتابع أنور نحن "نعتقد ان مستوى الخدمات في الاقليم أفضل إلا أننا ضمن إطار العراق وأقولها دائما أن الفساد يمثل تهديداً خطير لمؤسسات اقليم كوردستان"، مبينا أن "هيئة النزاهة في كوردستان لديها اتصالات مباشرة مع هيئة النزاهة الاتحادية وننوي توقيع تفاهمات في جميع القطاعات في المستقبل القريب".