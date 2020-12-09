نزاهة إقليم كوردستان: لدينا قرابة 600 قضية فساد ونطالب بمحكمة خاصة

شفق نيوز/ شكا رئيس هيئة النزاهة في إقليم كوردستان الحاكم احمد أنور يوم الاربعاء من عدم إستجابة الجهات المعنية في الاقليم في تأسيس محكمة خاصة بقضايا الفساد المالي والاداري في وقت تعاني فيه الدوائر والمؤسسات الحكومية من هذه الآفة التي تسعى حكومة الاقليم الحالية لمكافحتها.

وقال الحاكم انور في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل وحضرته وكالة شفق نيوز، إن اقليم كوردستان بحاجة الى اجراء تعديل على القوانين المتعلقة بمسألة الفساد والمعابر الحدودية، وتشريع اخرى جديدة"، مردفا بالقول "نحن بحاجة الى برلمان فعال للقضاء على الفساد".

واضاف قائلا "نحن بصدد صياغة مسودة قانون لمعالجة الفساد بالتعاون مع منظمة "يو أن دي بي" وتقديمه الى مجلس الوزراء خلال الاسبوعين المقبلين"، مشددا على ان "اقليم كردستان بحاجة الى برنامج مكثف للقضاء على الفساد".

وافصح رئيس هيئة النزاهة ان "تفشي فيروس كورونا وتوقف الدوام في للمؤسسات الحكومية اثر على مسألة معالجة الفساد.

واعلن عن احالة 85 قضية تتعلق بالفساد الى القضاء خلال العام 2020، مشيرة الى صدور احاكم بحق 26 قضية، وان 68 ملفا ينظر فيها القضاء حاليا للبت فيها.

وقال الحاكم انور انه "بالاجمال لدى هيئة النزاهة حاليا 600 قضية تتعلق بالفساد"، لافتا الى انه "لغاية الآن مسألة معالجة الفساد ليست بالمستوى المطلوب لان هذه القضية لن تعالج بمؤسسة واحدة وانما يجب تعاون العديد من المؤسسات ونطالب منذ ثلاثة اعوام بمحكمة خاصة بقصايا الفساد وليست هناك استحابة".