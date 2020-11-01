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نزاهة إقليم كوردستان تستردُّ أكثر من 11 مليار دينار للخزينة العامة

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-01T08:19:31+0000
نزاهة إقليم كوردستان تستردُّ أكثر من 11 مليار دينار للخزينة العامة

شفق نيوز/ اعلنت هيئة النزاهة في إقليم كوردستان يوم الاحد عن إسترداد أكثر من 11 مليار دينار للخزينة العامة، مشيرة الى ان هذا المبلغ قروض حكومية لم تسددها شركات عاملة في محافظة السليمانية.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بعد متابعة مديرية تحقيق السليمانية الخاصة بقروض الشركات استردت مبلغاً قدره (11.121.991.800) الى الخزينة العامة.

وكان المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل قد صرح في شهر آيار الماضي بأننه وفق القرارات التي اصدرها رئيس الوزراء مسرور بارزاني فإن الحكومة لن تتغاضى عن اي شخص بذمته ديون مالية للحكومة والمواطنين، وانها ماضية باستردادها

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