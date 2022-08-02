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نزاهة إقليم كوردستان تحيل قرابة 140 قضية فساد إلى القضاء خلال 2022

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-02T09:14:11+0000
نزاهة إقليم كوردستان تحيل قرابة 140 قضية فساد إلى القضاء خلال 2022

شفق نيوز/ جددت هيئة النزاهة في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، دعوتها مجلس القضاء في الإقليم إلى تشكيل محكمة مختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري، كاشفة في الوقت ذاته عن إحالة عشرات قضايا الفساد إلى القضاء خلال العام الحالي.

وقال رئيس الهيئة القاضي أحمد أنور في مؤتمر صحفي عقده اليوم، "نؤكد على ضرورة تشكيل محكمة معنية بقضايا الفساد في الإقليم"، داعيا مجلس القضاء الأعلى إلى أن يأخذ ملف الفساد على محمل الجد.

وأضاف أنه من المحتمل إرسال 200 إلى القضاء خلال العام الحالي، مشيرا الى انخفاض نسبة الفساد في الإقليم.

وقال القاضي أنور، إنه: لدينا خطة استراتيجية لمكافحة الفساد بشكل جذري

واستعرض رئيس هيئة النزاهة، القضايا إحصائية نشاطات الهيئة خلال النصف الأول من العام 2022 ، قائلا سجلنا 548 دعوى خلال هذه المدة، مشيرا الى احالة 138 دعوى إلى القضاء.

وأكد أن 799 قضية لدى الهيئة ماتزال قيد التحقيق.

ورأى القاضي أنور ان الاحكام الصادرة بحق المدانين بقضايا الفساد خفيفة، ولا ترتقي مع حجم الجرائم التي ارتكبوها لذا نطلب من القضاء الإسراع في تشكيل المحكمة المختصة بالفساد.

وتابع بالقول إنه خلال السنوات الخمس الماضية أُحيل 72 شخصا من أصحاب الدرجات العليا إلى المحاكم للتحقيق معهم في قضايا تتعلق بالفساد المالي والاداري من بينهم 6 وزراء، و6 وكلاء وزراء، وعضو في برلمان كوردستان.

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