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نزاهة إقليم كوردستان تبرم إتفاقية دولية لمكافحة الفساد

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-19T11:09:17+0000
نزاهة إقليم كوردستان تبرم إتفاقية دولية لمكافحة الفساد

شفق نيوز/ أبرمت هيئة النزاهة في إقليم كوردستان، اليوم الأحد، اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" لمكافحة الفساد بأشكاله كافة في الإقليم.

وقال رئيس الهيئة القاضي أحمد أنور، في مؤتمر صحفي عقده على هامش توقيع المذكرة، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "الإقليم كثف من التعاون مع المنظمة في برامج منها تطوير قدرات المؤسسات المناهضة للفساد والمتخصصة بالتحكيم التجاري بتمويل من الاتحاد الأوروبي".

واشار الى ان "هناك برنامج آخر للتحقيق في جرائم الفساد المالي بتمويل الولايات المتحدة الأمريكية بإشراف ورعاية المنظمة الإنمائية التابعة للأمم المتحدة".

وأضاف أن "جميع ورش العمل والفعاليات الخاصة لتنفيذ الاستراتيجية المناهضة للفساد سيتم تنفيذها بدعم وتمويل من قبل المنظمة".

وتابع القاضي أنور أنه "بالتأكيد فإن هذه الإتفاقية تفتح آفاقاً واسعة لأعمالنا ونشاطاتنا"، مشيرا أن "هدف الجميع مساندة الإصلاح الجذري الذي تقوم به حكومة الإقليم على مفاصل الدوائر والمؤسسات الرسمية، واستراتيجية مكافحة الفساد التي اقرتها الحكومة في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي".

ومضى بالقول "صحيح أن المنظمات الدولية تدعمنا الا ان مكافحة الفساد قضية وطنية تقع على عاتقنا"، مشددا على أنه "ينبغي لنا في إقليم كوردستان أن نعمل بشكل جدي عليها لان مخاطر الفساد واسعة ومتعددة وهناك إجماع وطني على مكافحته".

من جانبها أوضحت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، زينة علي، خلال المؤتمر، أن "الاتفاقية تهدف الى تمتين التعاون المشترك ما بين الطرفين لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الاقليم خاصة، من خلال تعزيز الإطار التشريعي والمؤسساتي والاستراتيجي وبناء القدرات".

وأضافت أن "توقيع مذكرة التفاهم في إطار التعاون المستمر والمثمر جدا ما بين برنامج الامم المتحدة الانمائي واقليم كوردستان وهيئة النزاهة لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإقليم".

وأشارت الى "تعاون البرنامج مع هيئة النزاهة والسلطات المعنية في العديد من المبادرات المميزة في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتحكيم التجاري في مواضيع مهمة جدا بتطوير بيئة العمل في القطاعين العام والخاص وتعزيز بيئة العمل والاستثمار الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية".

وأشادت علي بجهود "هيئة النزاهة في اقليم كوردستان للانجازات التي تحققت في الفترة الاخيرة لتطوير وتقوية الاطر القانونية والمؤسساتية لتعزيز النزاهة، وكذلك تبني استراتيجية مكافحة الفساد في الإقليم وهي خطوة هامة وكبيرة في مجال تعزيز الجهود الوطنية في هذا المجال، كما اود ان اهنئ حكومة اقليم كوردستان على نجاحها في سن قوانين متخصصة مهمة جدا في المساعي الوطنية لمكافحة الفساد".

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