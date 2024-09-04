نزاع عائلي دامٍ يثير الذعر في السليمانية

شفق نيوز/ قتل شخص وأصيب آخر، ليل الأربعاء- الخميس، نتيجة اشتباك مسلح بين افراد عائلتين في قضاء سيد صادق بمحافظة السليمانية.

وقالت مصادر محلية لمراسل وكالة شفق نيوز إن الحادثة جاءت على خلفية نزاع اجتماعي قديم بين العائلتين، تطور إلى مواجهة مسلحة عنيفة.

وأضاف أن الحادثة وقعت في حي بركيوي التابع لقضاء سيد صادق، وهو حي معروف بهدوئه النسبي، وقع النزاع في ساعات متأخرة من المساء، حيث تصاعدت حدة التوتر بين العائلتين لتصل إلى مواجهة مباشرة.

وتشير مصادر محلية إلى أن النزاع بين العائلتين يعود إلى خلافات قديمة تتعلق بمسائل اجتماعية، ويبدو أن المحاولات السابقة للوساطة لم تنجح في التوصل إلى حلول دائمة، مما أدى إلى تصاعد الوضع وتحوله إلى اشتباك عنيف.

و أكدت مصادر طبية في سيد صادق أن الشخص المصاب يعاني من جروح خطيرة، ويتم حالياً تقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

وأكدت مصادر امنية ان الجهات الأمنية في سيد صادق بدات تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات، ومن المتوقع أن يتم استدعاء أفراد من العائلتين للتحقيق معهم في محاولة لفهم الدوافع الحقيقية وراء التصعيد العنيف.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان الحادث أثار حالة من القلق بين سكان المنطقة.