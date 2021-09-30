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نزاع شمال أربيل يتفاقم.. حرق منازل ومقتل امرأة حامل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-30T20:11:19+0000
نزاع شمال أربيل يتفاقم.. حرق منازل ومقتل امرأة حامل

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان بأن النزاع المسلح بين عائلتين تفاقم في شمال أربيل عاصمة إقليم كوردستان تفاقم مساء الخميس بإضرام النيران في منازل ومقتل امرأة حامل.

وقبل ذلك، كان مصدر أمني وشهود عيان قد أبلغوا وكالة شفق نيوز، بمقتل 4 أشخاص في نزاع مسلح بين عائلتين جراء خلاف على أراض زراعية في ناحية حرير التابعة لقضاء شقلاوة.

لكن النزاع لم يتوقف عند هذا الحد بل واصل الطرفان نزاعهما، وفق شهود عيان.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن طرفي النزاع أضرموا النيران في عدد من المنازل إضافة إلى مقتل امرأة حامل.

وأشاروا إلى أن هذه التطورات وقعت رغم الإجراءات الأمنية المشددة المفروضة في المدينة بهدف السيطرة على النزاع.

وكان طرفا النزاع قد تبادلا إطلاق النار وسط المدينة بعد عصر اليوم الخميس، ما تسبب بمقتل 4 أشخاص بسبب خلاف بين عائلتين على أراض زراعية.

ووفق ما رصده الشهود ومقطع مصور، فإن إطلاق النار في سوق بوسط المدينة أثار الهلع بين سكان المدينة.

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