ندوة في أربيل تناقش "التغطية الصحفية العراقية" للأحداث الآنية ومشاريع القوانين "المعطلة" (صور)

شفق نيوز/ أقيمت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، ندوة حوارية حول التغطية الصحفية في العراق للأحداث الآنية ومنها مشاريع القوانين المعطلة والحرب في غزة ولبنان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الندوة حملت عنوان "التغطية الصحفية للقضايا الآنية في الاعلام العراقي .. التحديات والمعوقات" وشاركت فيها منظمات دولية اضافة الى العديد من الصحفيين.

وقال محمد الباسم من منظمة صحفيون من اجل حقوق الانسان (JHR) لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة من الصحفيين من بغداد واربيل ومختلف مناطق العراق ناقشوا موضوع التغطية الصحفية في الأحداث الآنية ونقصد بها الملفات الرائجة او الترندات"، مضيفاً "نحاول تقييم التغطيات الاعلامية وهل هي ناجحة أم مخفقة".

واوضح ان "الندوة ناقشت ايضا ملفات تغطية الإعلام العراقي لحرب غزة ولبنان و آلية التغطية من قبل الإعلام العراقي اضافة الى آلية التغطية للمشاريع والقوانين التي لم تقر لحد الآن في مجلس النواب فضلا عن المرور على مسائل اجتماعية وسياسية".

من جانبه قال الصحفي سامان نوح لوكالة شفق نيوز إن "هذه الندوة ناقشت أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه الإعلام العراقي حيث توجد تحديات قانونية و مالية وتحديات تتعلق ببيئة العمل الداخلية والخارجية وتمت مناقشة كل هذه التحديات في إطار مهني حر".

وأضاف أن "النقاشات ركزت على ثلاثة نقاط وهي مالذي ينقص الإعلام العراقي وكيف يمكن ان ينطلق الاعلام العراقي ليكون اعلاما حرا مسؤولا قادرا على ايصال الحقائق والمعلومات بما يخدم الجمهور والمصلحة العامة".