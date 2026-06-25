ندوة في السليمانية للتوعية بمخاطر المخدرات

شفق نيوز- السليمانية

أقامت مؤسسة "كشتي" للتنمية المجتمعية في السليمانية، اليوم الخميس، ندوة توعوية بعنوان "مخاطر المواد المخدرة وسبل الوقاية منها"، بمشاركة مختصين في القطاع الصحي ورجال دين وإعلاميين.

وقال يادكار إسماعيل، منسق الندوة، لوكالة شفق نيوز، إن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار الجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر انتشار المخدرات، وتعزيز ثقافة الوقاية، خاصة بين فئة الشباب.

وأضاف أن الندوة هدفت إلى تسليط الضوء على الآثار الصحية والاجتماعية والأمنية للمخدرات، إلى جانب مناقشة دور المؤسسات الحكومية والدينية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني في الحد من هذه الظاهرة، مؤكداً أن مواجهة المخدرات تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية ونشر الوعي داخل المجتمع.

وتضمنت الندوة عدداً من المحاور التخصصية التي تناولت سبل الوقاية من الإدمان وآليات تعزيز التعاون بين الجهات المختصة لمواجهة انتشار المواد المخدرة والحد من آثارها.