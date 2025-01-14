ندوة حوارية في أربيل عن تزايد الحوادث المرورية (صور)

شفق نيوز/ أقيمت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، جلسة حوارية حول تزايد الحوادث المرورية في الإقليم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن الندوة حملت عنوان "الحوادث المرورية في إقليم كوردستان وأسبابها"، حيث جرت فيها مناقشة حوادث السيارات في كوردستان وأسباب تفاقمها.

وأضاف أن الندوة عرضت المشاكل التي يعاني منها إقليم كوردستان بسبب الحوادث المرورية، مشيراً إلى أن الندوة عرضت أيضاً الحلول التي تساهم في الحد من هذه الحوادث.