إندلاع حريق في مستشفى بالسليمانية

شفق نيوز/ افاد شهود عيان يوم الاربعاء بإندلاع حريق داخل مستشفى "شورش" العام في مدينة السليمانية.

وقال الشهود ان الحريق نشب في وقت متأخر من مساء أمس في قسم الجراحة في المستشفى، وقد تم نقل المرضى كافة الى مستشفى اخر حفاظا على ارواحهم.

واضافوا ان فرق الاطفاء تمكنت من اخماد الحريق في وقت قياسي وإفراغ المستشفى من الدخان المنبعث منه، مشيرين الى عدم تسجيل اية اصابات تُذكر.

من جانبه صرّح مدير عام مؤسسة الصحة في وزارة البيشمركة الدكتور شمال جبار ياور، بسلامة جميع الكوادر الصحية والمرضى في المستشفى.

وقال الدكتور ياور في منشور توضيحي له اليوم الاربعاء: خلال اليومين المقبلين سيعود الدوام الى طبيعته في ذلك القسم، ويمكن البدء بتقديم الخدمات الطبية والعلاج للمرضى.