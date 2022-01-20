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نداء من مرور اربيل بسبب "الصقيع"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-20T16:50:39+0000
نداء من مرور اربيل بسبب "الصقيع"

شفق نيوز/ طالبت مديرية مرور اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، الاهالي بعدم الخروج من دورهم بتاتا، محذرة من ان الشوارع "متجمدة" وان مئات السيارات علقت على جانبي نفق بيرمام.

وجاء في بيان عاجل للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بسبب انخفاض درجات الى ما دون الخمس درجات مئوية تحت الصفر فإن طريق اربيل – شقلاوة قبل نفق بيرمام علقت فيه مئات السيارات على طرفي النفق في اربيل والطرق متجمدة واصبحت جليدا".

وبين ان "فرق حماية واصلاح الطرق منهمكة الان بالوصول الى بداية مكان التجمد لكشط الجليد عن الطرق".

وطالب البيان السائقين "بعدم التوجه الى الطرق حتى للحالات الضرورية لان مرورهم صعب جدا"، مضيفا "لا نريد زيادة تكدس السيارات على الطريق لتصبح بالآلاف ومكررة الطلب بعدم الخروج من البيوت".

وفي وقت سابق اليوم، حذرت مديرية المرور في محافظة أربيل، السائقين بعدم سلوك عدد من الطرق داخل المحافظة حتى لو اقتضت الضرورة.

كما حذرت مديرية المرور في محافظة السليمانية اليوم الخميس، سكان المحافظة من قيادة المركبات في ظل تساقط الثلوج بكثافة.

وتأثر إقليم كوردستان بموجة قطبية منذ مطلع الأسبوع الجاري تساقط معها الثلوج بكثافة وقد وصل ارتفاعها في بعض المناطق الحدودية الى قرابة مترين.

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