"نداء عاجل" من سكان قرى بدهوك لبغداد بسبب القصف التركي (صور)

شفق نيوز/ وجّه أهالي قرى "مژێ" و"سپيندارى" و"كه‌ڤنه‌ مژى" الواقعة على سفوح جبل "گاره" المطل على قضاء العمادية شمالي محافظة دهوك بإقليم كوردستان، نداءً إلى الحكومة الاتحادية لـ"التدخل العاجل" من أجل وقف القصف التركي الذي يستهدف مناطقهم بالمدافع والطائرات الحربية.

وقال أحد سكان قرية "مژێ" لوكالة شفق نيوز، إن "هناك أكثر من 20 منزلاً قد تعرضت للتدمير حتى الآن في القرى الثلاث، جراء الهجمات التي شنتها القوات التركية"، مشيراً إلى أن "القصف أصبح يومياً تقريباً".

من جهته، أكد شاهد عيان للوكالة، أن "القرى الثلاث التي تقع على سفوح جبل (گاره)‌ ضمن منطقة معروفة باسم (به‌رێ گاره)‌ قد تم إخلاؤها منذ أكثر من عام، مما أدى إلى ترك السكان منازلهم ومزارعهم و مراعيهم".

وأضاف، أن "هذه القرى كانت تضم أكثر من 120 منزلاً، وتم تدمير أكثر من 20 منها بالكامل، بالإضافة إلى تكبد منازل أخرى أضراراً مادية كبيرة".

وتسببت الغارات الجوية والقصف التركي شبه اليومي في تدمير وإتلاف آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية والغابات المحيطة بالقرى الثلاث.

يذكر أن منطقة "به‌رێ گاره"‌ تضم 29 قرية وقد تم إخلاء حوالي 20 منها بالكامل، بسبب النزاع المسلح بين حزب العمال الكوردستاني وقوات التركية في منطقة قضاء العمادية.

وأكد مصدر أمني للوكالة، أن عناصر حزب العمال الكوردستاني قد تحصنوا في القرى المهجرة مما دفع القوات التركية لاستهداف هذه المنازل بالقصف وتدميرها.