إنخفاض كبير بكورونا في كوردستان 156 اصابة جديدة مع 4 حالات وفاة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم السبت تسجيل 156 اصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

واجرت الوزارة 3687 فحصا توزعت على هذا النحو: 662 اربيل، 672 السليمانية، 2276 دهوك، 20 حلبجة، 57 كرميان، صفر رابرين.

وسجلت 156 إصابة جديدة بالوباء بواقع: 3 اربيل، 36 السليمانية، 107 دهوك، 2 حلبجة، 8 كرميان، صفر رابرين.

وتعافى 281 مريضا بالجائحة وكالاتي: 108 أربيل، 4 السليمانية، 149 دهوك، 6 حلبجة، 14 كرميان، صفر رابرين.

وتوفي 4 مصابين وكما يأتي: 2 السليمانية، 1 دهوك، 1 رابرين.

وبهذا يرتفع إجمالي الاصابات منذ تفشي الوباء في اقليم كوردستان ولغاية الان الى 101543 مصابا تماثل 66401 للشفاء التام توفي 3322 مصابا.