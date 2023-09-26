إنخفاض جديد في أسعار البنزين بالسليمانية

شفق نيوز/ من المقرر أن يتم اليوم الثلاثاء تخفيض أسعار مادة البنزين بجميع أنواعه الثلاثة في محافظة السليمانية.

وقال المتحدث باسم محطات الوقود في السليمانية قال بهمن شيخ قادر، لوكالة شفق نيوز، إنه سيتم تخفيض سعر البنزين بجميع أنواعه الثلاثة في المحافظة بمقدار 25 دينارا للتر الواحد لكل منها.

وبهذا سيكون سعر البنزين النوع العادي 975 دينارا ، والسوبر سيكون 1325 دينارا ، وكذلك البنزين المحسّن سيكون 1175 دينارا.

وعلى غرار السليمانية فإن سعر البنزين متجه نحو الإنخفاض في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.